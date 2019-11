Ordenan tres días de arresto contra William Dau, alcalde electo de Cartagena

El Juez Quinto Civil del Circuito de Cartagena ordenó tres días de arresto en contra del alcalde electo de Cartagena, William Dau Chamatt, en medio de un proceso que le sigue por una tutela que presentó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, quien alega que Dau Chamatt lo señala de irregularidades que él no ha cometido.



De acuerdo con la decisión del Juez, Dau deberá ponerse a disposición de la Policía Metropolitana de Cartagena para que esta, "luego de los trámites de rigor, lo deje a cargo del Inpec y sea esta autoridad la que determine el lugar de cumplimiento del arresto impuesto”.



La orden de cárcel por tres días ya habia sido emitida con anterioridad y a esta Dau había respondido con una solicitud de arresto domiciliario, a la cual el Juez resolvió: “no acceder a la solicitud de arresto domiciliario elevada por William Dau Chamatt”.



El pleito tiene que ver con denuncias que Dau ha hecho en las que señala a Turbay como responsable de irregularidades que se habrían presentado durante su periodo al frente de la Gobernación de Bolívar. Las acusaciones son catalogadas por el mandatario de los bolivarense como injuriosas y calumniosas ya que, según asegura, Dau no tiene las pruebas para señalarlo.



De hecho, el Juez al tomar su decisión indica que Dau no presentó las pruebas de estos señalamientos, por lo que ordena los tres días de arresto en su contra.



La W conoció que el alcalde electo podría librarse del carcelazo si se retracta de las acusaciones hechas contra Turbay y rectifica públicamente.

