Padre denuncia que no le quieren entregar el cuerpo de su hijo que no murió de coronavirus

En la Clínica Tolima falleció y menor de ocho años, quien desde la semana pasada venía presentando problemas de salud, aparentemente por paludismo. El padre del niño denuncia presuntas negligencias en la atención y también que la causa de la muerte de su hijo la asociaron con coronavirus, pero la prueba resultó negativa.

Le puede interesar: Denuncian que dueño de Boho Market planea irse del país sin pagar deudas

Frank Jiménez aseguró en Sigue La W que le dijeron que su hizo podría haber muerto por COVID-19 sin haberle hecho una prueba.

"Los médicos me dicen que mi hijo tenía Dengue, pero luego dijeron que también podía tener COVID-19, pero nunca me mostraron la prueba de si tenía o no la enfermedad" dijo.

Más de Sigue La W: ¿Se justifica el viaje del Fiscal y el Contralor a San Andrés?

Finalmente, señaló que "yo busqué la forma de hacerle la prueba y él dio negativo para COVID-19, pero aún así no me han entregado el cuerpo de mi hija".