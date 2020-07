Permisos para el comercio en un millón de pesos, la nueva estafa en Santa Marta

En este tiempo de pandemia los actos de estafa empiezan a tomar parte del paisaje delictivo del país y Santa Marta no ha sido la excepción, la secretaria de Desarrollo Económico del Distrito, Isis Navarro, alertó al comercio formal que quiere reabrir sus puertas, a que no se dejen engañar por una red de falsos tramitadores que cobran hasta un millón de pesos por otorgar supuestos permisos de operación.

La funcionaria indicó que estos avales no tienen ningún costo y lo supervisan trabajadores de la Alcaldía válidamente identificados, y que partir de la fecha de la solicitud de reapertura inicia un proceso que agota un listado de requisitos, y hasta que estos no se completen no existe forma de atender al público.

Los trámites fugases fueron desmentidos por Navarro, quien además agregó que los 1.700 permisos, entre locales comerciales y servicios generales, que han sido expedidos en la ciudad han contado con el visto bueno de la autoridad sanitaria y los protocolos fueron calificados para el reinicio de labores.

“La obtención del permiso no tiene ningún costo y solo lo realiza el personal adscrito a nuestra dependencia. He recibido la queja de algunos empresarios que se han acercado para decirnos que les están cobrando entre $100 mil y un millón de pesos por el diligenciamiento y aceleración de la aprobación”, dijo la Secretaria.

De acuerdo a los tiempos estipulados para la expedición de la autorización, una vez que el interesado carga la solicitud en la página web de la Alcaldía, deben pasar 4 días para que un funcionario visite las locaciones y evalúe los protocolos, posterior a ello se confirma o no la viabilidad de la reapertura.

“Hay veces que personas inescrupulosas con el afán de engañar a los comerciantes le dicen que al día siguiente le entregan la resolución, sin tener en cuenta nuestro visto bueno”, concluyó Isis Navarro.