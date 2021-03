Personería de Manizales ordenó investigación disciplinaria a ex funcionaria pública

Luego de revelarse por la administración municipal y algunos medios de comunicación que una ex funcionaria del Hospital Geriátrico San Isidro de la capital caldense habría incurrido presuntamente en el delito de falsedad material, la Personería de Manizales en cabeza de Fernando Arcila Castellanos ordenó este miércoles 10 de marzo, abrir investigación disciplinaria de oficio.

La investigada al parecer presentó un diploma que le acreditaba una formación en posgrado para acceder a un cargo público, pues la Universidad a la que hace referencia el documento negó que la ciudadana fuera egresada de ese programa y del alma mater.

Este ente de control envía un mensaje contundente a los servidores públicos, advirtiéndoles que como Ministerio Público está atento para que se conserven los principios de la función pública, entre otras la de la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempañan funciones públicas, además de que se garantice el debido servicio que se debe prestar a la comunidad.

Por otra parte, se da a conocer el testimonio de la posible señalada por este caso.

Desde la administración municipal, comunicaron lo siguiente referente a este tema, "ante la presunta falsificación de un diploma universitario que acredita estudios académicos de la profesional Sandra Hurtado, quien oficiaba como directora médica del Hospital General San Isidro E.S.E., la Alcaldía de Manizales se permite informar que la Gerencia de esta IPS solicitó su renuncia y que dicha profesional ya no se encuentra vinculada a esta institución de salud", culmina el escrito.

La profesional de salud dio a conocer la versión de los hechos y expresó que, "yo quiero ser muy clara en la situación que se presentó, por algún motivo solicitaron la verificación de todos mis títulos en el hospital y así mismo desde la Universidad de Antioquia, donde me notificaron que yo no había ejercido ninguna especialización. Hace 20 años vivía en el municipio de Buga, llegó una persona a ofertar una especialización, 12 interesados la realizamos, estudiamos, nos graduamos y eso fue lo que pasó", manifestó la señora Hurtado.

Pero agregó, "yo he desempañado muchos cargos y en ninguna de las instituciones donde me desempeñé presenté algún inconveniente, el gerente del hospital y la Directora Administrativa me citaron y me comunicaron que había llegado una información en la cual se manifestaba que yo no tenía esa especialidad, quedé sorprendida e inmediatamente me trasladé a la ciudad de Medellín, verifiqué con ese centro de educación superior y efectivamente tenían razón por lo que parece ser que todo fue una estafa, por lo que voy a iniciar un demanda en contra de Ómar Giraldo, porque fue un fraude donde hay que vincular las pruebas de la universidad como de las personas que estudiaron conmigo", puntualizó.

Por último, fue enfática en decir que ella renunció de forma voluntaria y que no la despidieron como afiman las directivas y la Alcaldía de Manizales.

