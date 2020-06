Piden intervención de Procuraduría por cobros exagerados de servicios públicos en Tunja

El veedor de Estancia de El Roble en Tunja, Omar Caro, confirmó que se envió una carta donde solicita al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, intervenga y solicite a la Superintendencia de Servicios Públicos investigue el comportamiento de las empresas gas, energía eléctrica y acueducto y alcantarillado por supuestos cobros excesivos.

“Está llegando demasiado carísimo, ahorita en estos días de la pandemia, además, de eso lo que hicieron fue promediar, eso va contra el ciudadano. Nosotros como veedores, teniendo en cuenta la cantidad de quejas de la ciudadanía, decidimos acudir ante el procurador general de la Nación para solicitarle su intervención ante la Superintendencia para que inicie formalmente una investigación”, explicó.

Recordó, desde la Alcaldía y Personería hicieron transmisiones virtuales en donde se iban a solucionar lo referente a las tarifas. A juicio de Caro: “todo eso fue un espectáculo”.

Sostuvo que no hay una oficina de atención al usuario, al señalar. “Hay gente que no puede hacer reclamos de manera virtual, adultos mayores, otras, no tiene conectividad y los teléfonos muy rara vez contestan”.

Caro narra que en su caso tiene un apartamento en Estancia El Roble que habitado la factura le llegaba en $3.500 y en este último mes le llegó $53.000 estando desocupado.