Piden que venta de acciones de Acerías Paz del Río se invierta en el Lago de Tota

El diputado Yuri Neil Díaz Aranguren, sugirió que en caso de venderse las acciones de Acerías Paz del Río por parte de la Gobernación de Boyacá estas se inviertan en el Lago de Tota.

“Se deberían invertir allí, ya que desde los años 50, Acerías Paz del Río sacó el agua del Lago de Tota para enfriamiento de material de hierro”, dijo.

Así mismo, dice que se evidencia que el valor de la acción pasó de $34 a $7 que, a su juicio, obedece algunas normas de infraestructura inversión y reconversión que ha hecho la compañía en los últimos años.

“En lo personal a mí no me gustaría que se vendiera, pero sí me gustaría qué se creara una comisión en pleno de la Asamblea Departamental, y pudiéramos conversar con las directivas de Acerías paz del Río, para mirar la posibilidad que el departamento reciba unos ingresos mucho más generosos con respecto a lo que ha venido pasando en los últimos años”, dijo.

Por su parte, el diputado Jonatan Sánchez, pedirá a la Gobernación de Boyacá que expliqué a los colombianos por qué se permitió perder capacidad adquisitiva de las acciones de Acerías Paz del Río al no querer, según él, invertir recursos en el momento que la empresa requirió capitalización.

“Con lo que respondió fue con las acciones del pueblo boyacense que hoy nos tiene por fuera de la junta directiva; unas acciones que han perdido valor y capacidad adquisitiva”, dijo.

Sánchez consideró que lo sucedido con las acciones en Acería Paz del Río es un detrimento patrimonial.

El pasado 22 de octubre, la Gobernación de Boyacá radicó ante la Asamblea Departamental la solicitud para vender 3.000 las acciones que tienen valor cercano a los $20.000 millones que posee el departamento en Acerías Paz del Río.

En ese sentido la Gobernación busca que la Asamblea Departamental autorice adelantar el proceso de enajenación de las acciones de propiedad del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (Ideboy).

Se pide que sea autorice al gobernador Ramiro Barragán, para que a través del gerente del Ideboy, Gabriel Álvarez dirija, formule y reglamente el programa de las diferentes fases de la enajenación accionaria de la sociedad Acerías Paz del Río S.A.

Se precisa que con el producto de la venta de las acciones que sean autorizadas en la ordenanza, además de los costos de venta se destinarán al fortalecimiento del capital propio del trabajo del Ideboy y al apoyo de los programas transversales del instituto, acorde con el contemplado en el plan de desarrollo 2020 2023.

Piden que la ordenanza se otorgue por el término de 12 meses, y en el caso en que no se logre enajenar las acciones, se prorrogará por otros seis meses más

También piden a la Asamblea que se autorice a Barragán y Álvarez para que lo incorporen al presupuesto de la vigencia en que se recaudan los recursos provenientes.