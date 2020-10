Plagas y mal estado de las vías: el drama de más de 300 agricultores en Córdoba

Cerca de 340 agricultores están en jaque en el departamento de Córdoba. Por un lado, en Lorica una extraña plaga tiene en riesgo de que se pierdan dos mil hectáreas de cultivos de plátano. “Nuestra producción platanera se está viendo afectada por una plaga que está desmejorando la calidad de nuestro producto. Cantidades de productos se están perdiendo”, dijo Iván René Arteaga, concejal y productor de plátano en esa zona del Bajo Sinú.

Frente al delicado panorama, el gobierno departamental informó que hasta el municipio de Lorica llegaron funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, para inspeccionar el terreno y establecer el tipo de plaga que tiene en riesgo a los cultivos.

Por otra parte, en Moñitos denuncian que el pésimo estado de las vías ha impedido la comercialización de más de 50 hectáreas de cultivos de plátano.



Foto:cortesía

“La Asociación de Productores del corregimiento del Perpetuo Socorro (Appesocor), está viviendo un drama, una situación muy crítica porque ya son tres días en los que productos como el plátano de 40 asociados que tiene la Asociación, no los han podido sacar por la vía porque las camionetas no tienen entrada y ya el plátano está maduro”, dijo el vocero de los agricultores en esa zona costanera, Jorge Eliécer Ladeus.

“No sabemos a quién acudir porque el alcalde lo que ha dicho es que consigan mulo o burro para sacar nuestro producto, eso me parece que no debe ser respuesta por parte del señor alcalde. La Asociación tiene 90 hectáreas y esto es una odisea con estos plátanos porque dependemos de esto para sostener a nuestras familias. Quiero pedir al alcalde, al gobernador y al presidente que tomen conciencia”, agregó el vocero.



Foto: cortesía

Finalmente, expresó que “nuestros productos se nos están perdiendo por falta de vías”.

Ante el drama expuesto, este medio consultó con el alcalde de Moñitos, Javier Francisco Olea, quien estableció que a partir de enero del 2021 serían intervenidos los puntos críticos de ese municipio y entregó las siguientes rutas:

Perpetuo Socorro-Moñitos, Altomirar-Tinas Abajo-Naranjal-Limón, San Patricio-Las Mujeres-El Rey, Río Cedro-Santander-Broqueles-Moñitos, Río Cedro-Murcielagal-El Rey. “Esas vías son prioridad para este gobierno a partir de enero”, manifestó el mandatario municipal.

Sin embargo, los agricultores piden ayuda inmediata teniendo en cuenta que el fuerte invierno ha empeorado aún más el estado de las vías.

Entre tanto, los cultivadores de maíz del departamento de Córdoba también piden apoyo por parte del Ministerio de Agricultura, pues no han podido vender la cosecha. Solo en el municipio de Chimá hay unas 600 toneladas represadas.

En Lorica, Cotorra y Cereté también se vive la misma situación y el maíz se estaría dañando en las casas de los productores.

Foto:cortesía