Polémica por concejal que se negó a procedimiento policial en Popayán

El concejal de Popayán, Manuel Candelo, y un integrante de la Policía Metropolitana tuvieron un fuerte cruce de palabras que generó una polémica sobre la negación a un procedimiento de las autoridades o un posible caso de discriminación.

El hecho quedó grabado en videos de aficionados, que, desde el inicio del requerimiento, grabaron el choque que sostuvieron los dos funcionarios públicos.

El corporado y el policía discuten porque Candelo se niega a una inspección y verificación de sus antecedentes con la cédula de ciudadanía. “Yo soy concejal, a mí me respeta”, afirma el cabildante.

El uniformado le dice que es un “grosero” por no permitir la diligencia, no obstante, el concejal le pregunta por qué entonces no requisa a todos los ciudadanos presentes, y solo lo hace con él.

La polémica se inició porque para algunos el policía discriminó a Manuel Candelo por pertenecer a las comunidades afro, mientras que otros ciudadanos señalaron que el concejal pretendía usar su cargo para evitar el procedimiento.