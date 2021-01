Polémica por millonario contrato para prevenir el uso de pólvora en Córdoba

El contrato fue suscrito por un valor de 150 millones de pesos entre la Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de Salud y el Consorcio ‘Navidad sin Pólvora’, el cual tuvo como objeto prestar servicios para la ejecución de campañas preventivas que permitieran reducir el uso de la pólvora en 29 de los 30 municipios del departamento, durante el mes de diciembre del año 2020.

Lo paradójico del contrato es que pese a su supuesta realización, Córdoba es el departamento de la región Caribe con más casos de quemados por manipulación indebida de pólvora. En total, 31 personas han resultado afectadas de las cuales 15 son menores de edad.

Las mencionadas cifras, representarían un aumento de casos del 14.81% en comparación con el año anterior para la misma fecha de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Salud.

La W consultó con varios alcaldes y funcionarios de Córdoba, sobre la ejecución de este contrato y algunos manifestaron que solo realizaron campañas de prevención con recursos propios y desconocieron al citado consorcio. Sin embargo, el representante legal de este último, Hernán Cogollo, insiste en que el contrato se habría ejecutado en un 100%.

“Es un contrato por 150 millones de pesos que se ejecutó a su cabalidad, por lo tanto, yo fui el responsable de ejecutarlo, yo soy el representante legal del consorcio y allí están las evidencias. Aquí en Córdoba no solo la gente se ha quemado con pólvora; sino que hay algo que se llama carburo, otras cosas que no tienen que ver con la pólvora. Entonces, la gente la utiliza y lo explota se ha quemado mucha gente; no sé por qué los están llevando como pólvora”, sostuvo Hernán Cogollo.

“Si no hubiéramos hecho esas campañas de prevención en los 29 municipios con niños, con adolescentes y con adultos; se imagina a dónde llegarían las cifras. Ha sido un proyecto que le dejó a toda la comunidad cordobesa esa enseñanza, ese aprendizaje de cómo educar al niño, cómo responsabilizarlo de que no se quemara la gente usando la pólvora. Se realizó en los 29 municipios del departamento de Córdoba, con reuniones con niños, adolescentes y adultos, nosotros tenemos el acompañamiento de las Secretarías de Salud de cada municipio, ellos nos certifican a nosotros”, agregó el representante legal del Consorcio Navidad Sin Pólvora.

Pese a lo establecido, llaman la atención varios de los alcances contemplados puntualmente en el mencionado contrato tales como “emitir 845 cuñas radiales con la información alusiva a la prevención del uso de pólvora, cuñas diarias en emisoras de FM y AM de mayor escucha en cada municipio y en el Departamento. 2 - Realizar 87 talleres comunitarios en barrios periféricos de cada municipio a niños, niñas, adolescentes, padres y cuidadores sobre cuidados del niño y habilidades para prevenir el uso espontáneo o inducido de material pirotécnico de riesgo para la salud. A través de videos le enseñaran a la comunidad mensajes de personas que hayan sufrido afectación por el uso inadecuado de pólvora y recomendaciones para prevenir lesiones. Realizar actividades lúdicas con los niños asistentes. Mínimo de asistentes 20 personas tiempo mínimo de la actividad: 2 horas. Para la actividad se debe contar con todos los protocolos de bioseguridad para prevención de contagio por Covid 19. 3 - Realizar 29 reuniones con secretario de gobierno, secretario de salud, personero municipal, comandante de policía” y otros.

Entre tanto, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, dijo que solo hablará del tema una vez tenga el informe de supervisión.

