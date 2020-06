Profesor español ahora deambula por las calles de Santa Marta

El español era referenciado en Santa Marta como un gran profesor, se caracterizaba por su buena apariencia física, era amante de la escritura hasta hace ocho meses. Fue así como en cuestión de semanas cambió su vida y hoy es una irreconocible.

De ese pasado como un reconocido profesor quedan fotos y dos libros publicados en internet. Pues a Francisco, de 44 años, no se le volvió a ver por los salones de clase de la Universidad del Magdalena. Allí trabajó como docente en la facultad de derecho durante el 2018.

No se sabe con certeza qué pasó en su vida y qué ocasionó ese cambió en su vida, lo cierto es que Francisco, quien estudió licenciatura en Derecho y llegó al grado máximo de doctor en la misma carrera, hoy está en las calles de Santa Marta y vive de la caridad de las personas.



Una de sus exalumnas, Valeria Alcocer, lo vio por un barrio y no lo podía creer. "Si no lo escucho hablar y lo detallo bien, no hubiese sabido que era él. Fue una impresión muy grande, porque en la universidad se ganó nuestro aprecio y respeto por su inteligencia”, expresó.

Fue así como la estudiante se puso en contacto con varios de sus compañeros para iniciar una campaña de ayuda al profesor y ver cómo pueden ubicar a los familiares de Francisco en Madrid, de donde es oriundo.

Los jóvenes cuentan que el estado tanto físico como de salud del español es lamentable. "No es una persona agresiva, solo se le ve muy pensativo y desorientado. No sabemos si consume drogas, pero al menos casi siempre se le ve con un cigarrillo en la boca, un hábito que tenía incluso en sus épocas como docente", afirma un exalumno.

Actualmente, el docente duerme en el parque o en los andenes. Se caracteriza por llevar puesta la camiseta del Real Madrid. Las veces que ha conversado con sus exalumnos afirma no tener familia y de sufrir fuerte dolores de cabeza.

Valeria cree que es falso lo que la gente comenta de que el profesor consume drogas, piensa que su exprofesor puede sufrir de algo psicológico, pues en algunas veces ha expuesto querer regresar a España.