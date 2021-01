Registrarán iniciativa para revocar mandato de Daniel Quintero

Ayer, 1 de enero, los numerales #AdiósQuintero y #RevocatoriaQuintero fueron tendencia nacional en Twitter, promovidos por uno de los más fuertes grupos contradictorios de Quintero, Medellín cuenta conmigo.

Los movimientos adviertieron que entre el 4 y 12 de enero instaurarán un comité con el objetivo de recoger 250.000 firmas que permitan la revocatoria del mandatario.

El burgomaestre respondió, pero no de forma directa, sobre este tema escribiendo: "El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece. Colombia ya no les pertenece".

El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece. Colombia ya no les pertenece. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 2, 2021

Las tensiones políticas en la capital de Antioquia, se agudizan en este inicio de año en una contienda, entre Quintero y los cómites que buscan que salga del cargo antes de la culminación de su periodo.

Por eso, inscribirán este lunes ante la Registraduría el proceso a las 8:00 A.M. y a partir de ese momento, la corporación podrá iniciar la recolección de las firmas.

En noviembre pasado, cuatro de estos movimientos se unieron para lograr su objetivo común de revocatoria, estos son: Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín, Primero Antioquia y la Alianza Reconstrucción Colombia. Luego que interpusieran una acción de tutela contra el trino de Quintero que generó polémica al mencionar a Pablo Escobar y publicar un video que fue grabado en la unidad residencial en la que vive con su familia.