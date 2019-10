Sabía que la política era asquerosa pero no sabía que iba a ser tan puerca: William Dau

El alcalde electo de Cartagena, William Dau Chamatt, habló en La W sobre las denuncias que ha hecho respecto a un presunto entramado político que buscaría anular su triunfo el pasado domingo. “Tenemos que armar el tierrero para que el pueblo nos apoye y evite que me roben las elecciones” afirmó.

Además, agregó que “el día de las elecciones decían que estaba comprando votos para que me invalidaran y ahora dicen que yo alteré los E14”.

Dau manifestó su inconformidad respecto a la situación que está viviendo, “yo sabía que la política era una cosa asquerosa pero no sabía que iba a ser tan puerca como lo que me he encontrado”.

Sobre si consideraba que los políticos que quieren “tumbarlo” son capaces de conseguir 10 mil votos que es la diferencia por la que él ganó, Dau dijo que “Márquez no se inventó Macondo, es el caribe colombiano, esta es una región donde la realidad supera la ficción”.

Finalmente, expresó que “ellos van a seguir haciendo todo lo posible por quedarse en el poder, es demasiado dinero, van a mover todas las cartas que tengan”.

