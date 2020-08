¿Se debe aplazar la feria de Cali y el carnaval de Barranquilla?

Se abre el debate si la próxima celebración de la Feria de Cali y el Carnaval de Barranquilla debe realizarse de manera presencial, en linea o ser cancelado por la pandemia.

Algunas posiciones dicen que dichos eventos deben ser cancelados para preservar la salud de los participantes y asistentes, mientras que otras posiciones piden que se realicen los eventos para continuar con la tradición.

Alexander Zuluaga, gerente Corfecali, confirmó que la Feria de Cali será de manera digital, "vamos a trabajar en una feria que reivindique a los caleños. Va a haber una transmisión online con una puesta escenica muy interesante".

Por su parte, Juan Martín Bravo, concejal de Cali, manifestó su desacuerdo con realizar el evento "es necesario tener en cuenta que esta inversión es muy alta y se debe revisar cómo será el retorno de lo que se invierta".

Finalmente, Federman Brito, director de Comparta Fantasía Son Latino, expresó desde la perspectiva de los participantes del Carnaval de Barranquilla, no es viable hacerlo. "Si no hay vacuna, no es posible hacer un evento masivo como ese, no hay manera de controlar tanta gente".