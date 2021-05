Se desbordó el río de Lebrija en Santander

Las precipitaciones de las lluvias que han caído en Rionegro y Sabana de Torres ha hecho que el río de Lebrija se desbordara en varias zonas de estos municipios.

Las autoridades con maquinaria amarilla trabajan para que la emergencia no sea tan grave y se evite afectar a las familias que viven a las orillas del río.

César García, director de gestión de riesgo de Santander, aclaró que a pesar del desbordamiento del afluente, no hubo afectación en vidas humanas, pero sí en cultivos como palma de aceite y arroz.

"Las fuertes precipitaciones ocurridas en días anteriores ha hecho que se genere el desbordamiento del río, y por la topografía, hemos venido trabajando con maquinaria amarilla, se han construido un jarillón en barranco Colorado, y en la tigra y San Rafael de los Chorros, estamos esperando un reporte de las afectaciones, al momento no se reportan afectaciones en vidas humanas, más allá de afectaciones en cultivos".

Desde la unidad de gestión riesgo de la región se informó que los daños o afectaciones por lluvias se han dado en la parte del bajo Rionegro y afectaciones de vías terciarias y secundarias en este sector .