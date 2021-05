Nueve hospitales del área metropolitana de Bucaramanga están al 100% en ocupación

En un abrir y cerrar de ojos, se conoció que nueve entidades médicas del área metropolitana de Bucaramanga amanecieron, el 4 de mayo, con colapso de Unidades en Cuidados Intensivos, UCI, y atención en urgencias, están al 100%, es decir, que piden remisión de pacientes a otras entidades porque no hay espacio.

Policía desmintió muerte de joven tras marchas en Floridablanca

Las entidades que hicieron el anuncio de alerta son las siguientes: La clínica Chicamocha, la Clínica Bucaramanga, el Hospital Internacional de Colombia, el HIC, la Foscal, la Fundación Cardiovascular de Colombia, la clínica Comuneros , Hospital Universitario de Santander, el HUS, hospital Manuela Beltrán, en el Socorro, y la Clínica Piedecuesta.

Francisco Silva, director médico de la clínica Chicamocha, dijo que busca la manera de ampliar más camas, pero no hay en dónde.

Vandalizaron centro comercial y Tránsito de Floridablanca

"Estamos full, hay en urgencia 20 pacientes para hospitalizar por que no tengo camas, en sala COVID -19 estoy en 100% y no covid, todas las camas están asignadas, no tengo capacidad para nada, darle atención hasta donde podamos y darle remisión pero sabiendo que nadie lo va a recibir porque todos estamos igual".

La ocupación en las UCI en general en el área metropolitana de Bucaramanga está por el 97% y en Santander está en más del 90%