Se mantienen protestas de guaqueros en San Pablo de Borbur contra Fura Gems

Carlos Quintero, líder comunitario de la inspección de Cascués en San Pablo Borbur, asegura que están hostigando a los mineros ancestrales con las decisiones de la Agencia Nacional de Minería y la multinacional Fura Gems.

"Nos están violando el derecho a la igualdad y al trabajo de una cultura ancestral que existe desde antes que llegaran los españoles y esta empresa minera (Fura Gems) viene a desplazar", explica.

Dice que no es cierto que tengan secuestrado a los empleados de multinacional. "Estamos haciendo una protesta pacífica, dejamos pasar víveres, a la comunidad, pero no a los obreros. Si ellos no nos dejan trabajar, pues nosotros tampoco los dejamos".

Insiste que el hecho de no dejar trabajar la minería tradicional se está afectando a más de 20.000 personas. "Aquí en el sector están afectando a más de 5.600 personas más al municipio y toda la cadena de comercialización en Pauna, Chiquinquirá y Bogotá", explicó.

Según Quintero, lo que saca directamente la multinacional va al mercado internacional y no los beneficia de ninguna manera.

El paro se mantendrá, dicen los guaqueros, hasta que los atienda la Agencia Nacional de Minería (ANM), el Ministerio de Minas y la multinacional.

Por su parte, el director de Diálogo Social y Paz de la Gobernación de Boyacá, Pedro Pablo Salas, dijo que Fura Gems está tomando acciones gracias al titulo minero otorgado por la ANM y estas acciones se superpone a la minería tradicional.

"Aquí hay un choque intereses entre las partes; uno defiende su ancestralidad y otros defienden el título minero otorgado por el Gobierno Nacional, y por eso se han generado estos roces", explicó

Según Salas, la multinacional está cerrando los socavones de los mineros tradicionales y les ha venido quitando sus herramientas de trabajo.

"Esto está generando caos en el occidente de Boyacá, y esta vez las multinacionales están ejerciendo autoridad de Policía porque hay un individuo civil que está esposando a una mujer adulta mayor y eso no tiene ninguna presentación, y por eso se está haciendo un cierre de vías por parte de la comunidad", afirmó Pedro Pablo Salas.

El funcionario de la Gobernación de Boyacá, hizo un llamado al Ministerio de Minas para que en la mesa de diálogo entre a resolver estos temas de fondo y no ser tratados por la Fuerza Pública.

Entre tanto, Fura Gems Coscuez, calificó como mineros ilegales a los guaqueros y señaló que estos, el pasado 29 de octubre, “atacaron las instalaciones de la compañía, invadieron propiedad privada, realizaron daños a la infraestructura de seguridad, amenazaron de muerte y de secuestro a personal de la compañía y retuvieron empleados y vehículos”.

Señalan que desde el fin de semana se encuentran bloqueadas las vías de acceso al campamento y a la mina de Coscuez afectando los sistemas de tratamiento y potabilización del agua, dejando sin el líquido a 509 empleados de la compañía. Además, se registró un daño a la flora nativa y un ataque al personal de seguridad.

Dice la compañía, que está cumpliendo desde esta semana una decisión de la ANM, de cierre definitivo de accesos, bocaminas y límites topográficos de los títulos mineros concesionados por el Gobierno Nacional a nombre de FURA Gems Coscuez.

Al lugar llegó el Esmad y se espera que en las próximas horas se dé inicio una nueva mesa de diálogo entre los guaqueros, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Personería y Derechos Humanos.