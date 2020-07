Secretaría de la mujer de Santander respondió por irregularidades en contratos

El diputado de Alianza Verde, Ferley Sierra, hizo serias denuncias de que en la Gobernación de Santander, específicamente, en la Secretaría de la mujer se habría contratado una fundación de "papel".

El dirigente político reveló varias pruebas que tiene en su poder que demostrarían que, al parecer, un contrato para combatir el maltrato de la mujer en Santander habría sido escogido a "dedo".

La W consultó con Andrea Blanco, secretaria de la mujer, quien indicó que a este proyecto se presentaron dos empresas, de las cuales, solo una cumplía con los requisitos de ley.

Además, indicó que todo el proceso de elección se realizó acorde a la ley, sin cometer ninguna irregularidad o algo ilegal en medio de la contratación.

" No se realizó ningún proceso contractual competitivo, fue un convenio de asociación, donde la administración se unió con un operador para que el ofertara un 30% y la Secretaría de la mujer un 70%. Requerimos la experiencia que tiene el contratista, recibimos dos propuestas, una de ellas no cumplió, esta fundación noes está permitiendo dar atención a las mujeres víctimas de la violencia, la Dian certifica que no sea una empresa de papel", dijo la funcionaria.

Negó que haya un contrato de 600 millones de pesos, la funcionaria destacó que se va cancelando el dinero acorde a las mujeres maltratadas que van siendo atendidas.