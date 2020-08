Sectores políticos de Córdoba reaccionan ante medida impuesta contra el senador Uribe

Luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en un hecho sin precedentes, ordenara la medida de aseguramiento contra un expresidente colombiano, como el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, varias han sido las reacciones que se han conocido entorno a la decisión.

En el caso del departamento de Córdoba, dirigentes del Partido Centro Democrático como Ruby Chagüi, han cuestionado dicha decisión que priva de la libertad al máximo líder de su colectividad política.

“La medida de aseguramiento privando la libertad del presidente Álvaro Uribe Vélez, es injusta, no estamos de acuerdo, nos causa mucha tristeza. El presidente Uribe es un demócrata, ha acudido a todos los llamados de la justicia, ¿Por qué privarlo de la libertad?. La Corte Suprema de Justicia no ha tomado ninguna decisión de fondo sobre la culpabilidad o inocencia de Álvaro Uribe Vélez, contra quien no existe ninguna prueba de que haya cometido delito y jamás existirá porque nunca ha delinquido”, sostuvo la congresista.

Por otra parte, el diputado y exaspirante a la Gobernación de Córdoba por Centro Democrático, Carlos Gómez, considera que la detención domiciliaria en este caso no sería necesaria.

“No era necesaria, ni urgente, ni proporcional. De lo que se ha filtrado del proceso a los medios no hay pruebas de que Uribe haya cometido algún delito y tampoco se dan los requisitos para justificar una medida privativa de la libertad, puesto que Uribe no representa un peligro para la sociedad, siempre ha dado la cara a la justicia por lo que resulta difícil creer que haya peligro de fuga, así como tampoco que pueda obstruir a la justicia”, agrega el diputado.

Otros congresistas como Nora García y David Barguil, del Partido Conservador, expresaron a través de sus cuentas en Twitter la solidaridad con el exmandatario.

“Mi solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, creemos en su inocencia”, precisó la senadora Nora García.

Entre tanto, David Barguil estableció que “de corazón espero que el expresidente salga delante de esta situación. ¡Qué tiempos tan difíciles vive nuestro país!”.

Por el Partido de La U, la representante a la Cámara, Sara Piedrahita Lyons, expresó que “hoy me duele mi país, los verdugos negando con cinismo sus crímenes desde el Congreso y quien los persiguió privado de la libertad”.

El también representante a la Cámara por Córdoba del Partido Liberal, Andrés Calle, por su parte precisó que “el Estado de Derecho es respetar la presunción de inocencia, también las decisiones de la justicia. No se es culpable hasta ser vencido en juicio”.

Cabe señalar que el senador Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra en su finca ´El Ubérrimo´ en Montería, fue vinculado a una investigación por supuestamente intentar modificar el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que el exmandatario estuvo detrás del nacimiento del Bloque Metro de las Autodefensas en Antioquia. Monsalve era hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, de la que los Uribe Vélez fueron propietarios.