Senador Corrales llamó "mechudos" y "peludos" a quienes bloquen vías en Risaralda

El audio en cuestión sería un mensaje del senador risaraldense pidiéndole a alguien que le ayude a convocar a empresarios del departamento para buscar soluciones tras “la quietud y el letargo de la ciudadanía y sobre todo los privados” con respecto al paro nacional.

El político aseguró que, según él, la situación ya no estaba en manos del Gobierno sino de los empresarios que mueven la economía, por lo que deberían crear consensos, alternativas o vías de hecho.

"Yo creo que esto ya no está en manos del sector político, ni siquiera del Gobierno, creo que tiene que ser de parte de los privados, los que generan y generamos empleo, de los que movemos la economía; creo que debe ser desde ahí que parta la solución, por las vías de hecho, las alternativas para el Gobierno, el inicio de consenso o lo que sea que vaya a salir, debe salir del sector gremial y empresarial, de las federaciones, los comité intergremiales de consejo de unidad nacional, de todos esos entes en los que la gente sí confía", dijo el senador Corrales.

Además, calificó como “mechudos” y “peludos” a quienes protestan generando bloqueos en las vías de Risaralda.

"¿Cuáles son las ideas que tienen para que solucionemos esto? porque no es justo que un millón de personas estemos parados por 15 peludos que hay en Terpel, no es justo que haya tres millones de aves muriendo por 50 mechudos que hay en la glorieta en Cartago, no es justo que nos cierren las vías del occidente 100 indígenas que no saben qué están pidiendo pero allá están y nosotros todos sufriendo esto", aseguró el senador Corrales.

Las palabras del senador han generado controversia en las últimas horas entre la ciudadanía.