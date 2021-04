Señalan a alcalde encargado en el Magdalena de cobrar coimas para una obra no liquidada

La W conoció la denuncia de Jorge Dede, coordinador de obras de la firma Asociénaga, quien ejecutó la obra de ampliación de la plazoleta del cementerio municipal de Tenerife, Magdalena, adjudicada en el tiempo del fallecido alcalde Freddy Ramos, por valor de $198 millones de pesos.

Dede asegura que no le han cancelado un peso, pero lo que sí ha recibido son supuestas llamadas donde el actual mandatario encargado, Richard Barros Perea, le exige sumas de dinero a cambio de liquidar este contrato.

“Aliados de la alcaldía de Barros tienen trabados los pagos y se han dado a la tarea de exigirnos dineros para realizar los desembolsos… Él (Richard) me llamó y pidió ‘5 punticos’, interpretando que se trata de $50 millones de pesos. No nos han girado el dinero porque no accedí a sus pretensiones”, dijo el contratista.

Por otro lado, Dede cuenta que Barros lo citó en un restaurante en Plato, Magdalena, luego lo contacta para pedirle “primero 4 puntos, o sea $ 40 millones… En el mismo municipio se ejecutaban otras 2 obras las cuales estaban en un 30% de ejecución y a sus contratistas también le pidieron un porcentaje del valor total y ellos sí accedieron”.

El representante de esta obra civil agregó que a esos mismos proyectos le fueron girados una parte de los recursos.

Con relación a la denuncia, es importante mencionar que, el alcalde Barros fue contactado en varias ocasiones, confirmó que saldría al aire a explicar las acusaciones, pero luego apagó su celular.