Sigue la crisis para el sector maicero de Córdoba: no hay acuerdo con MinAgricultura

Los productores de maíz de Córdoba, que han reportado el represamiento de la cosecha, no pudieron llegar a un acuerdo de venta con los empresarios del Valle del Cauca.

La razón es que los empresarios recomendados por el Ministerio de Agricultura no ofrecieron pagar el precio mínimo para que no representara pérdidas económicas para los maiceros del departamento, según los afectados lo ofrecido no compensa la inversión realizada en la cosecha.

El precio de los empresarios a pagar por tonelada fue de $760.000, lo que representa pérdidas, puesto que solo en producción se invierten cerca de $800.000 por dichas tonelada.

Los maiceros no están abiertos a vender el grano con semejantes pérdidas para su bolsillo que no justifican ni si quiera los costos de producción, por lo que continúan con el maíz represado que oscila en unas 20.000 toneladas.

Y la situación más grave la enfrentan los pequeños productores quienes ni siquiera tienen centros de acopios, ni intermediarios para lograr una comercialización del producto.