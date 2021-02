Sindicato del Inpec denuncia falencias en entrega del nuevo pabellón de Palogordo

Según trabajadores penitenciarios, el nuevo pabellón de la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, ubicada en Girón, será entregada sin el servicio de agua, al parecer, sin personal, sin alojamientos, con falta de seguridad, sin intendencia y sin vehículos.

Christian López Mora, vicepresidente Nacional del sindicato Unión de trabajadores penitenciarios, le pide a las autoridades que no reciban este proyecto que estaría incompleto para que comience a entrar en funcionamiento.

"No tenemos zonas perimetrales que garanticen la seguridad carcelaria, además, no tenemos intendencia para recibir a las personas privadas de libertad, y a parte de eso, algo más grave, no tiene servicio de agua potable, porque no tiene una Ptar, no hay funcionarios nombrados para que atienda de manera administrativa este lugar, tampoco tienen alojamientos para que uniformados pernoten, no hay absolutamente nada de equipamiento para el trabajo en esta cárcel".

Los dirigentes sindicales del Inpec han denominado este centro carcelario como la "cárcel de SIN SIN” por la falta de elementos.



Esta inauguración iniciará sobre las 2 de la tarde, de hoy, cuatro de febrero, con la presencia del presidente de Colombia, Iván Duque.