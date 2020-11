“Soy víctima de una persecución por parte de la Procuraduría”: alcalde de Cartagena

En respuesta a las declaraciones en las que el procurador Fernando Carrillo cuestionó la baja ejecución presupuestal del arranque del gobiernero de William Dau, ese mandatario señaló que el Ministerio Público lo está persiguiendo en una alianza con la clase política cuestionada de la ciudad, e incluso, sugirió que pretenden sacarlo del poder.

“Alevoso ataque del que, yo el alcalde de Cartagena, fui objeto por parte del procurador Fernando Carrillo. (…) Difama, acusa y miente, el procurador Carrillo. Soy víctima de una persecución por parte de la Procuraduría y del Concejo", expresó Dau en una rueda de prensa que citó la tarde de este viernes, justo para responder a las declaraciones de Carrillo.

Al señalar que Carrillo está del lado de la clase política cuestionada, el mandatario dijo: “Ya sabemos de qué lado está la Procuraduría en la lucha que Cartagena está dando, de los corruptos contra los honestos”.

Dau insinuó que detrás de la intención de sacarlo del poder está la cuestionada casa política García Zuccardi, liderada por el exsenadro Juan José García Romero, condenando por corrupción y su esposa, la también exsenadora Piedad Zuccardi, en juicio por parapolítica.

“No estoy lanzando una acusación con esto pero yo quisiera que el procurador general me responda: ¿Es o no cierto que el senador por el departamento de Bolívar, Andrés García Zuccardi, posiblemente en compañía de su madre, la señora Piedad Zuccardi de García, convicta, estuvieron en el despacho, estuvieron hablando con el señor procurador General sobre el tema de destituir o suspender al alcalde de Cartagena?, responda. Son cosas que me dicen y yo quiero saber si son ciertas”, expresó Dau.