Suspenden desconexiones de energía ilegal en el norte del Cauca

La Compañía Energética de Occidente informó que suspendió sus actividades para desconectar las redes de energía ilegales que suministran el servicio a los invernaderos de marihuana como lo ordenó la Fiscalía por falta de seguridad en el norte del Cauca.

La Empresa denunció que en las últimas horas una brigada que adelantaba los trabajos de desconexiones ilegales en zona rural del municipio de Corinto fue interceptada por un grupo de sujetos armados que los retuvo por más de dos horas.

Además, indicó que a los ingenieros les hurtaron equipos como celulares, cámaras y tres vehículos, dos camionetas y un campero.

El gerente general de la Compañía, Omar Serrano Rueda, advirtió que frente a estas condiciones no hay manera de cumplir la orden de la Fiscalía, “si no hay garantías para que nuestro personal opere en estos territorios, la Compañía no puede cumplir la solicitud”.

Por su parte, el gerente técnico de la Compañía, Javier Torres, explicó que la operativa se había desplazado a cumplir el cronograma de desconexión en la zona rural de Corinto previsto para esta semana.

En la vereda La Cristalina, donde trabajaron con el acompañamiento de los líderes comunitarios, cuando regresaban al municipio de Santander de Quilichao, fueron interceptados por un grupo de 20 desconocidos fuertemente armados.

Los operarios fueron liberados y llegaron por sus propios medios al casco urbano de Corinto.

“(…) Dado que no hay garantías para que nuestro personal ingrese a la zona rural de los municipios de Miranda, Toribío y Caloto no podemos continuar”, agregó el Gerente.

El secretario de Gobierno del Cauca, Ricardo Cifuentes, denunció que los operarios ingresaron sin el acompañamiento de la Fuerza Pública por lo que se registró esta situación.

“Hay algunas zonas donde se indica que los cortes se pueden hacer sin la intervención de la Fuerza Pública para evitar confrontaciones, pero son zonas donde los grupos criminales que se benefician con la actividad ilícita de los cultivos no van a permitir que eso se haga, pero lo vamos a hacer con la Fuerza Pública”, agregó el Funcionario.