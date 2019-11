Temor por paradero de niño de 10 años desaparecido en Morales, Cauca

Un niño de 10 años de edad identificado como Farid Camilo Valencia fue reportado como desaparecido por sus familiares en el municipio de Morales, en el centro del departamento del Cauca.

Los allegados perdieron rastro del menor desde el sábado pasado, luego de asistir a una cena de una primera comunión. Vestía una camisa de color blanco, un pantalón negro y fue visto por última vez en la vereda Piedra del Oso.

Desde Morales, la madre del pequeño hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para que ayuden en la búsqueda, y logren devolverlo sano y salvo al seno de su hogar.

“Pensé que estaba donde la tía, pero no me llegó razón de nada, me fui a buscarlo y allá no había llegado. Lo he buscado por todas partes y nadie me da razón, en la vereda El Socorro, Piedra del Oso, pero nadie lo volvió a ver”, aseguró.

La ciudadana descartó que hubiesen sostenido discusiones con el menor, y reiteró que salió a compartir con sus amigos.

En Morales hay preocupación por el paradero del infante, teniendo en cuenta que en esa zona hay presencia de cultivos ilícitos y disidencias de las Farc.