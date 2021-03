Un 58% de empleos perdidos en bares y gastrobares eran de mujeres en Boyacá

El próximo 15 de diciembre se cumple un año desde que los propietarios de bares y gastrobares tomaron la decisión voluntaria de cerrar sus puertas antes de que el Gobierno Nacional, departamental y municipales ordenaron el cierre para no ser focos de contagios.

“No esperábamos que el Gobierno Nacional ni departamental y local no enviarán las ayudas suficientes para poder soportar la época de crisis, se retardaron las pruebas pilotos en algunos municipios y nos llenaron de restricciones que hicieron aún más grave nuestra economía”, dijo David Contreras, representante de Asobares en Boyacá.

Según Contreras se vienen implementando pruebas piloto en ciudades como Tunja, pero lamenta que no sea igual de ágil en Duitama y Sogamoso.

En consecuencia, en Tunja más del 40% de los establecimientos nocturnos, 270 en total, tuvieron que cerrar sus puertas, en Duitama 260 bares y en Sogamoso un poco más de 200.

Así mismo, los empleos que más se han perdido en el sector de bares y gastrobares son de mujeres, pues son el 58% del personal en los bares. Las pérdidas son del 100% porque no pueden operar.

Hay gente que ya no puede pagar los cánones de arrendamiento, las nóminas y la gran mayoría no pudieron aplicar a los subsidios del gobierno nacional y los créditos no sirvieron para el sector pues se los negaron por estar en circular roja.