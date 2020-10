[VIDEO]:"De algo nos tendremos que morir", mujer en Metrolínea sin tapabocas

Polémica generó un video en el que una pareja se sube al sistema de transporte masivo Metrolínea, en Bucaramanga. El hecho de intolerancia se origina cuando una usuaria del transporte le reclama a la pareja que use el tapabocas, como medida de protección ante el contagio del COVID-19.

Luego de este reclamo, la mujer que no porta este elemento de bioseguridad pierde la paciencia y le grita, insinuándole que, de "algo se tiene que morir la gente" .

"No le tenga miedo, mami, de algo nos tenemos que morir, no? Tengo una niña, pero se me quedó el tapabocas, no sea sapa, no se meta", decía la mujer que no tienía el elemento en su rostro.

Ante lo sucedido, Metrolínea no se ha pronunciado, sin embargo, la comunidad en redes sociales ha mostrado su inconformidad de que la entidad no haga control de que los usuarios del transporte deban portar obligatoriamente un tapabocas.