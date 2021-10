Vinculan a investigación por proyecto de vivienda en Paipa a Iader Barrios

Luego de conocerse la imputación de cargos contra el exalcalde de Paipa, Jorge Alberto Herrera, por un contrato que habría firmado en 2011 con una unión temporal para construir viviendas de interés social en terrenos del municipio, se conoció que el contratista o constructor Iader Barrios fue vinculado al proceso.

Las investigaciones determinaron que el proyecto no contaba con el concepto de elegibilidad dispuesto por la ley, lo cual impidió que las cajas de compensación familiar asignaran subsidios de vivienda a los interesados en adquirir las viviendas.

Según el ente judicial esto hacía inviable que el municipio desarrollara el proyecto habitacional, ante lo cual el alcalde escrituró al constructor los terrenos donde se construirían las edificaciones. Otra de las aparentes irregularidades estaría relacionada con que en el acta de liquidación del contrato se habrían consignado información errónea.

Por su parte, el contratista Iader Barrios, asegura que él fue quien denunció el caso y aseguró que lo dirá en el momento de la imputación de cargos y ante el juez.

"El fiscal tiene toda la razón debido a que yo denuncié. Fui el que puse esa denuncia. En el 2011 la Alcaldía de Paipa en un proyecto llamado multifamiliar Primero de Mayo convoca una licitación sin los requisitos sin la disponibilidad presupuestal; yo me presento, no conocía al señor Jorge Herrera”, explicó Barrios.

“Findeter nos dice que Paipa no puede adelantar proyectos de vivienda de interés prioritario e inmediatamente me traslado a la Alcaldía, y le digo señor alcalde usted no puede adelantarlo, está cometiendo un error por favor liquidamos la unión temporal", dice.

Dice que en el momento de la liquidación había invertido $4.000 millones y asegura que las facturas las hará llegar a la Fiscalía.

Sin embargo, Barrios es el mismo contratista que tuvo líos en los controvertidos proyectos de vivienda de interés social Torres del Parque y Estancia de El Roble, donde están investigados tres exalcaldes, exfuncionarios de Ecovivienda, Fonade y el mismo contratista.

“La situación de Tunja es que el exalcalde Pablo Emilio Cepeda no la dejó terminar y él dijo que yo estaba ahí líquido, teniendo yo un cupo $52.000 millones. El problema de Tunja es netamente político”, dijo.

Barrios también tuvo problemas con proyectos de vivienda en el municipio de Yopal (Casanare).