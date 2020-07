Informe especial: El deplorable estado de los hospitales el Colombia

La emergencia generada por el coronavirus terminó de evidenciar la grave crisis del sistema de salud en Colombia. Algunas poblaciones están en total abandono, desprotegidas y con una alta vulnerabilidad, pero lo más preocupante es la precaria situación de los hospitales y por eso en Sigue la W, mostró esa realidad, iniciando por uno de los departamentos más olvidados del país, el departamento de Chocó.



El primer caso se identificó en el municipio de Tadó, ubicado en el oriente del departamento, con una población de al menos 20 mil habitantes; además es el quinto municipio del departamento con mayor migración interna. Su hospital, San José de Tadó, ha tenido dificultades económicas por mucho tiempo, sobretodo en los últimos seis años, pues recientemente se conoció que las deudas por él no pago suman alrededor de cinco mil millones de pesos.

Las imágenes evidencian el deterioro de la infraestructura y algunos implementos de uso médico. La humedad es repugnante; las camillas se notan descuidadas; la pintura de las paredes se cae a pedazos; las puertas destrozadas, con las chapas dañadas. Igualmente se observa lo que parece ser el servicio de neonatos, en total abandono, cunas desajustadas y oxidadas.

Algunas habitaciones, sin las concisiones adecuadas para los pacientes; los baños de servicio sin condiciones higiénicas; zonas de difícil acceso que dificultan una emergencia y sin mantenimiento. Mucha humedad en cada rincón del hospital, que incluso ha afectado al personal de la salud, también se encuentra una ambulancia abandonada, a sol y agua, y el óxido ya la está empezando a corroer; en las paredes, como lo ven, lo más limpio parece que son los carteles que invitan a las jornadas de vacunación.

El segundo caso lo evidenció Sigue la W en el hospital de Condoto, municipio ubicado en el sur oriente de Chocó, con una población de aproximadamente 16.50 habitantes y considerado el cuarto municipio más importante del departamento. El servicio de salud enfrenta una grave situación por la falta de recursos y su personal médico también se ha quejado por la falta de dotación y demoras en su pago salarial.

En estas imágenes externas observamos el abandono en el que se encuentra el hospital de Condoto. Los techos sucios, al igual que las paredes, que además se encuentran carcomidos por la humedad; en los pasillos se nota la falta de aseo y los cielorrasos están a punto de caerse... En uno de los patios están dejando los elementos que no sirven, ahí vemos por ejemplo una camilla, material de archivo, elementos que ya no se usan o están dañados, entre otros elementos que no se logran identificar y que están convirtiendo este sector del hospital en un basurero.

Los consultorios con pisos húmedos, otros con las puertas dañadas, camillas sin colchones o colchonetas, paredes sucias, baños con las puertas dañadas y sin la higiene adecuada... Otros consultorios no cuentan con cortinas de separación de camillas, camillas que a su vez no tienen colchones. Las cunas para los bebés están solo con su estructura, habitaciones abandonadas; realmente es un panorama desolador el que se evidencia en el hospital de Condoto.

La situación también se presenta en la capital, en la ciudad de Quibdó, ubicada en el centro del departamento y con una población que supera los 116 mil habitantes. Allí supuestamente el servicio de salud debe ofrecer todas las garantías, pero no es así, sus principales hospitales también atraviesan por una difícil situación financiera y abandono.

Uno de ellos es el hospital Ismael Roldán, que tiene menos de ocho años de construido y de entrada se ve en el parqueadero, donde se encuentra una ambulancia, varias cunas y camillas de laboratorio acumuladas, una encima de otra, también hay escritorios y todo esto a la intemperie; paredes descuidadas y sin mantenimiento, camillas abandonadas en la parte externa; las puertas están llenas de mugre y las mesas de medicamentos dan vergüenza, en este hospital.

Por otra parte en el hospital de San Francisco de Asis, los cielorrasos están a punto de caer en una de las habitaciones; pasillos sucios; una de las zonas de recepción totalmente abandonada, con el cielorraso también cayéndose; una de las zona a externas del edificio está hecha un basurero, salas de espera y consultorios con poca iluminación y sin mantenimiento; ahora vemos a una mujer en una cama y encima de ella le improvisaron lo que parece ser un mosquitero, amarrado con cuerdas al techo.

Algunas camillas dañadas, las puertas de los baños destrozadas; la zona de maternidad con el cielorraso sucio y ajado; las paredes sin buena pintura y nos quedamos con la imagen mas amplia de lo que parece el servicio de urgencias, esta vez con tres camas separadas por un metro de distancia, en ellas hay dos pacientes acostadas y encima los velos amarrados al techo.



Sumado a todo lo anterior esto nos encontramos en Quibdó con dos elefantes blancos; el primero de ellos el Hospital Zona Norte, del cual se observamos las bases, la estructura de lo que será la edificación y que fue abandonado meses atrás, en medio de la vegetación. Este este es el esqueleto del hospital, porque no tiene ni un solo ladrillo, solo las bases, de una obra que debió empezar en el año 2015 y que solo quedó en cimientos.

Lo mismo sucede con el Centro de Salud de las 1.500, ubicado en la ciudad de Quibdó, se le instalaron sus bases, se ha prometido por diferentes administraciones que será terminada su construcción, pero la corrupción, la falta de recursos y poca proyección, no lo han permitido.

Aquí puede ver los videos del grave estado en el que están los hospitales: