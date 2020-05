Los anticuerpos de las llamas y alpacas podrían neutralizar el coronavirus

Una investigación de la Universidad Cayetano Heredia de Perú determinó que las alpacas, uno de los camélidos de Los Andes, tienen anticuerpos que podrían bloquear la COVID-19 en un eventual tratamiento.

Los cientificos usaron cuatro hembras de alpacas jóvenes para las pruebas y sus conclusiones coinciden con un trabajo belga realizado en llamas para tratar el coronavirus.

Según la investigación, los camélidos poseen un tipo distinto de anticuerpos llamados anticuerpos de cadena pesada (HCAb), los cuales son aprovechados para generar VHH o nanoanticuerpos útiles para la detección y tratamiento de múltiples enfermedades, a través de técnicas de biología molecular.

Pues los nanocuerpos de llamas y alpacas se han convertido en valiosos candidatos terapéuticos, aún en fases experimentales, contra diferentes virus como el VIH y cáncer.

"Se puede usar VHH de alpacas para detectar anticuerpos contra COVID-19 que tienen las personas que han dado positivo al virus y que fueron generados entre una y dos semanas luego del contagio", aseguró Patricia Herrera, una de las investigadores del equipo que participó en el estudio.

A diferencia de la investigación en llamas, los anticuerpos de alpaca ayudarían a combatir y a diagnosticar el virus, según los autores.

Adicionalmente, Herrera señaló que "los VHH son muy específicos, se unen a esas proteínas, y así el virus ya no se une a la célula, no la invade y no se propaga. Es como si el VHH compitiera con el virus y ya no permite su ingreso".

El doctor José Espinoza, quien dirigió el estudio no descarta que dichos anticuerpos puedan servir para elaborar una vacuna, algo que tomará meses aún.