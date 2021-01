¿Pueden las empresas despedir a un trabajador por no vacunarse contra la COVID-19?

En días recientes ha surgido el debate sobre si las empresas pueden despedir o no a sus empleados que no quieran vacunarse contra la COVID-19, teniendo en cuenta, sobre todo, que la vacuna es voluntaria en la mayoría de los países.

El 44,2% de los colombianos, según el DANE, no están interesados en vacunarse. Esto genera un choque entre la libertad de conciencia y dignidad del trabajador, así como el deber de la empresa de mantener un ambiente de trabajo seguro.

Alberto Pérez Boix, director General y socio del Bufete Gonzalo Diez & Asociados en España, contó en Sigue La W que en su caso el no sacaría a un trabajador que no se quiera vacunar si esto no amenaza a los otros empleados. “Si todos nos ponemos las vacunas y hay un empleado no se la pone no me preocuparía. Otro caso sería si de 10 de trabajadores solo uno se la pusiera”.

Por su parte, Ángela García-Gallo, abogada de derecho laboral en España, contó que este tema puede tener distintas interpretaciones ya que se trata de introducir al cuerpo un elemento del que aún se tienen sospechas. Según ella un empleador no debería despedir a un trabajador que no se quiera vacunar para la mayoría de los casos, “debemos diferenciar los servicios a lo que está destinado cada empresa”.

En el caso colombiano Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explicó que acá no hay una ningún tipo de regulación al respecto y por lo pronto el empleador no podría solicitar la salida de un trabajador a menos que se ponga en riesgo al resto del personal.