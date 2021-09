Actriz cubana reveló las razones por las que no tuvo un noviazgo con Daniel Arenas

El actor bumangués y la presentadora Daniella Álvarez confirmaron recientemente que se encuentran en una relación e incluso, la exreina de belleza llegó a confirmar en medio de la inauguración de su fundación que "había encontrado el hombre con el que podré tener mi propia familia".

Sin duda, esta pareja se ha convertido en una de las más populares, y la noticia de su relación tiene encantado al mundo del entretenimiento, por eso algunas personas se han pronunciado sobre esto, entre esas la actriz cubana radicada en México, Livia Brito.

Brito, con quien Arenas protagonizó la serie de Telemundo 'Médicos', aseguró por medio de su cuenta de Instagram que aceptó salir con el colombiano en una ocasión, pero quedó desilusionada.

Según relató la actriz, el actor la pasó a recoger luego que ella se presentara en una obra de teatro, pero él quedó sorprendido por el maquillaje que Brito tenía aplicado y le cuestionó su look.

"Yo iba a salir con él (...) El muy méndigo me dice: ‘¿Siempre te maquillas así?’; y yo re: ‘‘What the fuck?’, o sea, estoy en una obra de teatro’. Yo tenía el ojo todo maquillado, la pestaña era como de tres pestañas y el niño, yo toda cansada, muerta de cansancio, me dice: ‘¿Siempre estás así de maquillada?’. Fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no sabes qué, ‘bye’.", aseguró la cubana.

Aseguró que por este hecho prefirió seguir su relación con Arenas como amigos y colegas.