Adriana Lucía defiende a Falcao y dice que el matoneo es la estrategia de siempre

Desde este fin de semana, en redes sociales el jugador del Galatasaray ha sido tendencia por un trino que publicó hace un mes sobre el paro nacional.

Cabe recordar que en el trino, el jugador condenó los hechos de violencia que se registraron en ese momento en algunas regiones del país, y además, hizo un llamado a la comunidad internacional para verificar que se estuvieran respetando los derechos humanos de los manifestantes.

A raíz de las palabras y la imagen de la bandera de Colombia al revés que compartió Falcao, cientos de usuarios de Twitter han señalado al 9 de la Selección por su postura frente a las protestas.

Tras dos días en los que el colombiano ha sido señalado, varias personalidades reconocidas, como la cantante Adriana Lucía, expresaron su solidaridad con García y le enviaron un mensaje de apoyo.

“Yo no puedo creer que le estén dando palo a @FALCAO por algo que publicó hace un mes”, señaló la artista. Además, indicó que este hecho es realmente “absurdo y cínico”.

Yo no puedo creer que le estén dando palo a @FALCAO por algo que publicó hace un mes. Tanta gente malvada de este país pidiéndole que “respete” a Colombia ¡ay no, no! es realmente absurdo y cínico. @FALCAO es un hombre íntegro, sensible, valiente.