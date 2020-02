‘Ahogándonos’, el nuevo sencillo de Don Tetto

La agrupación bogotana que nació en el 2003 presentó ‘Ahogándonos’, una canción que toca el tema de las relaciones toxicas, esas relaciones que retienen a una persona, donde se dividen las elecciones y hacen sacrificios para enfrentar la situación.

Don Tetto se encuentra haciendo promoción de su próximo lanzamiento en un EP ‘Castillos de Arena’, el segundo de la trilogía de álbumes cortos siguiendo su exitoso EP ‘Barco de Papel’.

“Este sencillo todavía no tiene video, estamos preparando un producto audiovisual con la letra, que no es nada nuevo, pero nosotros no lo hemos hecho y así se puedan aprender la letra”, aseguró uno de sus integrantes.

Además, la banda se presentará en la tercera edición del Día de Rock Colombia, “nace de una iniciativa para darle visibilidad a todas las bandas emergentes del país. Es un día diferente para ir en plan de amigos, hay tres tarimas, 13 horas continuas de solo rock”, contaron los artistas.