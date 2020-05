Andrés Cepeda estrena hoy su décimo tercer trabajo discográfico, 'Trece'

El décimo tercer álbum de estudio de Andrés Cepeda, ‘Trece’, propone escuchar al bogotano en solitario y junto a otros cantantes.

“Yo no soy una persona supersticiosa y cuando empecé a hacer el álbum caí en cuenta que era el décimo tercer álbum de estudio que hacía en la carrera. Eso me habla de todo un camino, de toda la música que hemos compartido y la oportunidad tan especial que he tenido en la vida. Quise celebrar eso nombrando el disco así”, mencionó Andrés Cepeda.

Este disco cuenta con éxitos que ya fueron estrenados con colaboraciones de importantes artistas, como Cali & El Dandee, Sebastián Yatra, Morat, los hermanos mexicanos, Jessy & Joy. También incluye nuevas canciones como Mil Maneras de Morir, junto a Monsieur Periné, Te dejo ir, Salva Pantallas, entre otras.

“Lo hice en dos etapas. Una fue de nutrirme de gente joven y talentosa y una vez había hecho eso, entré a mi estudio a aplicar la lección de esa experiencia como solista. La canción de ‘El equivocado’ es la primera que hice”, recordó Cepeda.

La producción de este trabajo musical se realizó entre Los Ángeles, Madrid y Bogotá, en ella participaron Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Morat, Pablo Benito y un sinfín de cantantes y productores talentosos.

Cepeda compartió que tiene pensado hacer el lanzamiento del disco en los próximos días con acústico de las canciones o contando las historias detrás de ellas.