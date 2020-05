'Desde Mi Ventana', el nuevo álbum de Gusi

El nuevo trabajo discográfico de Gusi, cantante colombiano, cuenta con muchos sonidos como ritmos caribeños, mezclas con pop y demás que han sido inspiración de grandes artistas. Este es su segundo álbum como solista, ‘Desde Mi Ventana’.

Con letras escritas en los últimos cuatro años y pasando por diferentes situaciones en la vida, Gusi las plasmó en su nuevo trabajo musical.

“Han sido 4 años de venirme reconectando con estos sonidos con los que he crecido. Lo que hice fue llevarme el estudio de grabación a distintos lugares y no traer la música al estudio de Bogotá. Esto me llevó a vivir experiencias inolvidables en Montería, Sincelejo, Cartagena y demás partes para contagiarme de ritmos y sonidos”, compartió Gusi.

Una invitación, Ganas, Fuera de control, junto a Yera, y Por amarte así, son algunas de las canciones que acompañan a Locos dementes junto a Greeicy y Mike Bahía que había sido estrenada hace unos meses.

Por su puesto la influencia del vallenato está presente en la mayoría del álbum junto con cumbia, champeta, merengue y algunos visos de reggae, afro beat, el R&B, el pop y hasta el hip hop. Esta mezcla de sonidos está muy presente en distintas melodías y armonías que componen las 15 canciones.

El tema que abre el álbum es ‘Una Invitación’, el cual fue escrito por Gusi hace unos meses, cuenta la historia de amor que solo se vive una vez y uno quisiera volver a encontrar.

Colaboraciones con Yera, Greeicy, Mike Bahía, Goyo y otro artista más podrá encontrar en el nuevo álbum de Gusi. Este se estrena el próximo viernes 15 de mayo.

