Anímese a hacer una sesión de fotos virtual mientras pasa la cuarentena

El fotógrafo, diseñador y artista colombiano, Diego Armando Mendoza, empezó hace 8 años en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos trabajando con artistas, cantantes, actrices, reinas de belleza y demás personalidades en sesiones de fotos.

“Empecé como ayudante en producciones, pasé al tema de vestuario y ropa, pero mis inicios fueron en fotografía, vine a Nueva York para aprender de los más grandes”, compartió.

Este trabajo se caracteriza por ser presencial, tener contacto con las modelos y todo lo que implica estar detrás de cámaras, por eso ahora el colombiano se ha adaptado a las implicaciones de la pandemia.

“En el proceso de reinventarse me di cuenta que los Estados Unidos no habían parado, pero que se estaba haciendo un poco más difícil el trabajo para los trabajadores independientes. Al ver que mi familia no había parado de trabajar a través de las videollamadas, pensé en empezar a hacer sesiones de fotos por medio de la pantalla”, contó Mendoza.

Después el fotógrafo compartió la idea con compañeros, amigas modelos y no ha parado desde entonces a crear por medio de la virtualidad.



En estos momentos, Diego ha trabajo en sesiones virtuales con Paulina Vega, Laura Tobón, Viña Machado y hasta para la revista Cosmopolitan.

Si le gustaría aprovechar la cuarentena para probar algo distinto como lo son las sesiones de fotos virtuales puede contactar a Diego por medio de su cuenta de Instagram, @diegoarmandome