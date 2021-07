Ashton Kutcher y Mila Kunis no creen en el baño diario, ni para ellos ni sus hijos

La pareja de actores sorprendió al mundo con su revelación y se han convertido en tendencia al afirmar que el baño diario para sus hijos, tanto como para ellos, no es un hábito recurrente en su casa.

Kutcher, de 43 años, y Kunis, de 37 años, son padres de Wyatt Isabelle, de 6 años, y Dimitri Portwood, de 4, y recientemente admitieron en el famoso posdcast Armchair Expert que solo duchan a sus hijos cuando están visiblemente sucios.

La revelación de la pareja su produjo luego que el anfitrión del espacio virtual les preguntara directamente si se bañaban diaramente. Kunis fue la primera en admitir que no lo hacía todos los días, y si tomaba la decisión, usaba jabón solo para enjuagar sus áxilas y su zona íntima.

Además, en ese mismo espacio comentó que cuando se convirtió en madre tampoco acostumbró a sus pequeños a recibir un baño todos los días:

“Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos (...) Pero cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días”, añadiendo: “Yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”.

Y Kutcher se mostró de acuerdo con su esposa sobre el aseo de sus niños, agregando: “Ahora, aquí está la cosa: si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido”.