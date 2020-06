‘Black Lives Matter’, la nueva sección de Netflix

En las últimas semanas se han llevado a cabo manifestaciones en contra del racismo y Netflix ha decidido unirse en contra de esta discriminación.

Ahora podrá encontrar una categoría con el nombre de BLM ‘Black Lives Matter’, en donde se recopilan series, películas y documentales sobre historias de justicia racial.

Esta aparecerá en el servidor mundial y contiene más de 45 producciones audiovisuales como: ‘American Son’, ‘Orange is the New Black’, ‘La 920’ y muchas más.

Si quiere disfrutar de esta sección solo deber escribir en el buscador de Netflix, las sigas 'BLM' y podrá ver todo su contenido.

Esto fue lo que compartió la plataforma de streaming en su cuenta de Twitter:

“Cuando decimos 'Black Lives Matter', también nos referimos a que "la historia de los negros importa". Con el entendimiento de que nuestro compromiso con el verdadero cambio sistémico llevará tiempo, comenzamos destacando narraciones poderosas y complejas sobre la experiencia de los negros”.

When we say “Black Lives Matter,” we also mean “Black storytelling matters.”



With an understanding that our commitment to true, systemic change will take time – we're starting by highlighting powerful and complex narratives about the Black experience.