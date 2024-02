Científico explica por qué Dios es una ilusión del ser humano

¿Es Dios una ilusión?

En diálogo con La W, el científico británico afirma que la ciencia no ha podido demostrar que haya algún tipo de Dios, sin embargo, no hay nada que desmienta que creer en algo superior sea una ilusión. “Es muy poco probable que Dios exista, pero no podemos comprobar que sea así. No podemos decir que no existe, pero no hay nada que pruebe lo contrario”.

Richard Dawkins considera que no hay razón para considerar que hay alguien o algo sobrenatural, pues desde siempre, las personas se han hecho ciertas preguntas que la ciencia se ha encargado de ir resolviendo. “Venimos de la evolución propia de la vida y el cosmos ha tratado de explicar desde la teoría de la evolución”, además “no hay razón para creer que alguien sobrenatural hizo todo lo que existe”.

Dawkins, quien afirma que el ser humano creó la figura de Dios por miedo a comprender el mundo y por consuelo a la muerte, espera que muy pronto la humanidad deje de hablar de Él.

“Dios está muerto, por eso no se puede matar, Él nunca ha existido. Sin embargo hay que acabar con las creencias religiosas. En el mundo occidental será un proceso más corto, sin embargo en las creencias del medio oriente será un trabajo más extenso”, señala en científico británico.

Richard no cree en Dios y no tiene fe, pues afirma que este es un acto de creer sin evidencia alguna de lo que se está profesando, pero señala que algunos científicos, amigos suyos, creen en algo sobrenatural, que no está relacionado con una religión.