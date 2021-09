Cinco consejos para convivir en pareja en medio de la pandemia

Una preocupación que ha sido recurrente desde el inicio de la pandemia del COVID-19, que obligó a cierres y confinamientos estrictos de forma repentina no solo en Colombia sino en el resto del mundo, es la convivencia en pareja.

Por cuenta del coronavirus, la convivencia en familia dio un giro de 180° al obligar a muchas parejas a cohabitar la mayor parte del tiempo juntos, si bien para muchos se convirtió en una oportunidad para conocerse mejor o pasar más tiempo de calidad juntos. Algunas, incluso, lo tomaron con humor desde el principio.

Day one of working from home with my husband is going well: pic.twitter.com/60uNVHGh7F

El día uno del trabajo en casa con mi esposo va muy bien: ¿Siempre has hecho ese sonido con tus dedos? Tap, tap, tap

Working from home because of coronavirus has taught me my 24-year-old boyfriend doesn't know how to make pasta.



He put it in the pot first. Dry. No water.