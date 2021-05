"Claudia López ha traicionado a su electorado": Gilberto Tobón

La disputa portagonizada en Twitter entre la alcaldesa de Bogotá y el senador Gustavo Petro por cuenta del papel que ha tomado el líder de la Colombia Humana en el paro nacional, ha tenido bastante repercusión en esa red social, en la que muchos han aportado su punto de vista de la polémica trifulca.

Uno de los más comentados y compartidos fue el del famoso abogado penalista y docente de la Universidad Nacional, Gilberto Tobón, quien anunció recientemente que se postularía al Senado.

El académico aseguró que López es la política que "más ha traicionado a su electorado", asegurando que la alcaldesa actualmente apoya desde su gobierno algunos temas que rechazaba en campaña electoral, como algunas decisiones ambientales que ha tomado y el uso del apoyo de las fuerzas militares en medio de la jornada de manifestaciones.

Tobón fue más allá y aseguró que las últimas decisiones de gobierno de la alcaldesa en comparación con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hacía que este "le quedara chiquito".

Algunos cibernautas coincidieron en su opinión con el académico, pero otros rechazaron su postura contra la exsenadora.

Lo admiro mucho, Gilberto. Sin embargo, voté por @ClaudiaLopez , me siento representado y aplaudo su gestión. Claudia recibe muchas críticas de izquierda y derecha (difícil postura)... pero es el centro donde creo estamos gran parte de los colombianos.

A mí petro nunca me ha convencido mucho, Claudia López me parecía la única buena candidata de las elecciones pasadas, pero ha hecho todo lo contrario a lo que decía en campaña, si no lo reconoces tienes serios problemas...