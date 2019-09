"Con este tocamos la Luna", el lujoso Jet que Maluma presumió en redes sociales

Entre lagrimas, el cantante colombiano, Maluma, presumió un lujoso Jet que adquirió hace poco.

El músico urbano publicó un video en su cuenta de Instagram bastante conmovido donde muestra la aeronave.

En la publicación, escribió "me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parceros ahora si que vamos llegar lejos!!!".

Finalmente, el artista invitó a sus seguidores a no dejar de soñar. "Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran".