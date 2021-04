Conmovedor momento: Joven recién graduada sorprende con homenaje a su padre embolador

En la grabación quedó registrada la sorpresa que se llevó el padre al ver a su hija vestida con toga y birrete, tras graduarse de su licenciatura de Administración de Empresas.

El hecho sucedió en Ciudad de México y muestra a la joven contando su historia de vida con carteles detrás de su padre, que se dedicaba a limpiar los zapatos de un hombre, asesor de tesis de la nueva profesional, que era cómplice del momento.

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él, hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida", explicaba la joven.

Además contó que su padre trabajaba sin descanso entre dos y tres jornadas lustrando zapatos para mantener en buenas condiciones a su hija.

"Por la situación actual, no pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo, que por 25 años nos ha dado sustento", comentó.

En medio de la grabación, el "cliente" del padre le pide que se voltee porque alguien lo busca. En un primer momento, el hombre no creía que su hija estaba justo ahí y se conmovió hasta las lágrimas con la muestra de agradecimiento.

Más adelante, la licenciada cambia de puesto con su padre y limpia sus zapatos admitiendo: “Papá, me he dado cuenta que en todo este tiempo no te he boleado los zapatos. Me he dado cuenta del gran esfuerzo que has hecho. Este logro no es sólo mío, gracias por apoyarme”.

Esta grabación se ha vuelto viral y se ha convertido en un muestra clara de agradecimiento.