Conozca la lista de centros de apoyo psicológico gratuitos en Colombia

La ley 1616 de 2013 define la salud mental como un estado dinámico “que se expresa en la vida cotidiana, a través del comportamiento y de la interacción, de manera tal que permite a los sujetos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”.

"Una persona debe tomar la decisión de ir a terapia si siente que su situación emocional esta interfiriendo o deteriorando su vida en varios aspectos, en la familia, en el trabajo, con la pareja, en lo académico. Si la persona ve obstaculizado su desarrollo personal y siente que no tiene las herramientas para afrontarlo, debe buscar apoyo psicológico", asegura Thatyana Peláez, psicológa especializada en neuropsicología y educación.

Sí bien es cierto que recurrir a ayuda profesional para atender afecciones a nivel mental ha sufrido de estigma, también se debe resaltar que más personas involucran dentro de sus prioridades solicitar apoyo psicológico por diversos motivos.

Cabe destacar que este servicio puede no ser de fácil acceso para un porcentaje de la población colombiana que no cuentan con alguna EPS, sea regimen contributivo o subsidiano, o la facilidad econmómica para pagar una consulta particular.

Es por esto que a nivel nacional entidades gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro y universidades han brindado a la comunidad un servicio de apoyo psicológico gratuito presencial, por medio de líneas telefónicas o chat virtuales.

A continuación, podrá encontrar en el siguiente documento los lugares y líneas de los diferentes centros de apoyos psicológicos algunos departamentos y ciudades de Colombia:

Presentación previa del documento adjunto: