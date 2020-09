Crítica de Liss Pereira por supuesta negligencia del sistema de salud en muerte de primo

Luego de la muerte del médico Evert Camacho a raíz del COVID-19, la humorista Liss Pereira expresó su tristeza e indignación por la muerte del profesional quien era su primo, esto porque el 21 de septiembre sus familiares pidieron un traslado urgente hacia Bucaramanga a su ARL y, al parecer, jamás lo dieron.

En su Instagram, Pereira compartió su molestia: "intentamos hacer lo que no sabemos hacer, y sin embargo los que sí sabían podían no hicieron nada más que salvar su propio pellejo, si hay una lección que nos queda es que acá no nos podemos confiar porque vivimos una realidad cruel".

Quizá una de las críticas más fuertes las hizo en torno a las cifras de la pandemia: "acá importa más las cifras que la gente, y hasta ayer esperaste, primito... el dolor es mucho y cuando duele prefiero callar y alejarme", escribió. "Fue injusto lo que te pasó".

A su vez, compartió una anécdota con le médico y dijo "nunca hubo tiempo, siempre estuvimos muy “ocupados” y ahora se acabó el tiempo". Y provechó para enviar un mensaje a sus seguidores:

"Tómense esto en serio porque no cuidarse es colaborar con la muerte, es dejar a gente que no la merece en manos de un sistema de salud lleno de casos como el tuyo, un país de cifras".