Cuatro momentos que marcaron la vida de Kim Kardashian y recordamos en su cumpleaños 40

Kim Kardashian y su familia es una de las más nombras en Estados Unidos y a nivel mundial. La empresaria, que tiene muchos detractores, también tiene un grupo inmenso de seguidores.

Keeping Up With The Kardashians

Sin lugar a duda el primer momento que marcó la vida de la estrella fue el reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, que se convirtió en un fenómeno mundial debido a la exposición mediática a la que se enfrentan ella y sus hermanas.

E! Entertainment Television estrenó el 14 de octubre de 2007 el reality que evidencia momentos importantes, de drama, felicidad y tristeza de la familia Kardashian-Jenner.

El asalto que sufrió en Paris

El robó que sufrió Kim el 3 de octubre de 2016, es uno de los momentos más difíciles que ha pasado la empresaria. Ella fue amordazada, maniatada y amenazada con una pistola en su cabeza en la habitación del hotel donde se estaba hospedando. Según las autoridades, los ladrones se llevaron millones de dólares en joyería, pero lo que más buscaban era su anillo de compromiso.

Intervención con Trump para que una mujer lograra su libertad

La actual esposa del rapero Kanye West, logró ayudar a una mujer que había sido condenada a cadena perpetua desde 1997.

En mayo de 2018 ella abogó ante Trump para que liberara a Alice Johnson.

La mujer había sido condenada a cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, por delitos de tráfico de drogas.

Johnson quedó en libertad un mes después de la reunión entre el presidente y Kardashian.

Sin embargo, no es el único caso en donde ella se ha involucrado, pues durante el mismo año, la reconocida estadounidense aseguró que estaba "luchando" para liberar a un prisionero que fue sentenciado a cadena perpetua por posesión de drogas.

Juicio del exjugador de fútbol americano O.J. Simpson

Según Kardashian, el juicio O.J. Simpson por el asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman, rompió las relaciones de su familia.

La estadounidense habló sobre el tema en la temporada 3 del programa de entrevistas de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, conducido por el periodista David Letterman.

En este programa, Kim dijo que la fractura dentro de su familia sucedió porque su padre Robert Kardashian, respaldó a O.J. Simpson y su mamá Kris Jenner a la familia de la víctima Nicole Brown.

O.J. Simpson fue absuelto de los asesinatos de Nicole y Ron en 1995. Años después, pasó varios años en prisión por un asalto, hasta que fue liberado en octubre del 2017.