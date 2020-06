Daniella Álvarez muestra el avance que ha tenido para caminar

Daniella Álvarez compartió con sus seguidores un video donde muestra el proceso para poder caminar, luego de una amputación de su pie izquierdo.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, escribió Daniella.

La exseñorita Colombia dice en el clip que su otra pierna quedó sin sensibilidad y por eso todavía no tiene movimiento. Por tal razón, utiliza una órtesis, un tenis que le da firmeza en el tobillo del pie derecho y un caminador para caminar.

Daniella Álvarez ha sido admirada por los colombianos, y se ha convirtió en un símbolo de esperanza para aquellas personas que tienen complicaciones de salud.