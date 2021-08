Denuncian que en el Festival Camping Tatacoa no se cumplió con lo prometido

Más de 200 personas se han unido para denunciar a la empresa Exped Global, encargados de promocionar el evento “Festival Campin Tatacoa” que se realizó en 14 y 15 de agosto. Los denunciantes aseguran que dicha empresa habría incumplido con lo prometido que venía incluido en el kit del festiva, dónde les aseguran trasporte ida y vuelta desde y hacia Bogotá, estadía en camping en el desierto por los dos días del festival, desayuno y snacks, coctel de bienvenida, acceso a todas las fiestas y presentaciones del festival, rifa de motocicleta 0KM, suvenir del festival.

La mayoría de estas no fueron cumplidas, no había medidas de bioseguridad, el lugar donde se realizó el camping fue en un parqueadero, distinto a dónde les habrían dicho que se realizaría. Los representantes del evento aseguran que se cumplió con todo lo prometido y que incluso ofrecieron devolverles el dinero a las personas que no quisieran estar en el festival.

Nathalie Camargo, representante de los denunciantes, manifestó en Sigue La W que “esta pesadilla inició antes de que viajáramos, nos cambiaron la fecha, pero un día antes no había puntos de encuentros de dónde iban a salir los buses”.

“No había ningún asistente en los puntos de encuentro. Los conductores realmente no sabían dónde era el festival. La fila estaba desorganizada, y al entrar la única medida de bioseguridad era aplicarse alcohol. No nos dejaron ingresar bebidas, ni nada”, indicó.

Dijo que “nos habían prometido un distanciamiento de dos metros, pero en realidad no lo había”.

Por su parte, David Monroy, integrante de la mesa de producción del Festival Camping Tatacoa, señaló que “el evento fue en un parque temático. Muchas personas disfrutaron y otras no, entonces no se puede decir que es el festival de terror”.

Expresó que “es cierto que muchas personas se quejaron del precio de la comida. Hubo un momento en que me paré en la tarima para decirles que se iban a habilitar las salidas para que las personas pudieran salir a comprar alimentos e ingresarlos”.

Enfatizó que “en ningún momento fue una estafa, yo personalmente llamé para vender los cupos, todo el mundo tuvo su transporte. Asumimos que hubo errores con la organización en el momento del evento”.