Deportistas olímpicos ponen a prueba la resistencia de las camas 'antisexo'

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 implementó las camas de cartón 'antisexo' como una medida para evitar la propagación del COVID-19 entre los participantes y delegaciones.

La estrategia anticontagios del coronavirus desató toda una oleada de comentarios negativos y de burlas, entre quienes aseguraban que esta no sería una medida efectiva para evitar que los atletas tengan relaciones íntimas entre ellos.

El gimnasta norirlandés Rhys McClenaghan subió una grabación a sus redes sociales en el que muestra lo que resisten las famosas camas 'antisexo'. En el clip, McClenaghan saltó sobre las bases de cartón para poner a prueba su capacidad y comprobar de esta forma, que no, que dos personas durmiendo en las camas no van a provocar una caída.

